Фото ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России по СК Непогода

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 22 ноября в крае ожидается ухудшение погоды. Сильный ветер будет сопровождаться понижением температуры. Осадки в виде мокрого снега могут создать обледенение проезжей части и ограничение видимости. Во избежание аварийных ситуаций водителям необходимо проявлять внимательность за рулем, сменить летний вариант шин на зимний, да и пешеходам следует всегда и везде носить светоотражатели, ограничить использование гаджетов и наушников, не надевать капюшон и пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.