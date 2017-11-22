В Ставропольском филиале Московского педагогического университета прошел День экологии. Начался он необычно – с фитнес-зарядки, затем гости посетили многочисленные выставки. Представленные экспозиции отражали экологические проблемы сегодняшнего дня, помогали увидеть красоту окружающего мира.

В этот день ученые, аспиранты, магистры, студенты, преподаватели Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального приняли участие в заседании научно-практической конференции «Экопортрет города: культура, здоровье и качество жизни». Как звучало, человечество столкнулось с целым рядом глобальных экологических проблем, приводящих к ухудшению качества жизни и здоровья людей, ставящих под вопрос возможность безоблачного существования жизни на Земле.

После продолжилась работа по секциям, которые проходили с использованием различных технологий. «Нормативно-правовое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности» обсуждали в форме научного Stand Up. В форме интерактивной дискуссии старались дать «Эколого-экономическую оценку развития региона». С применением «техники аквариум» говорили о «Здоровье и качестве жизни молодежи». В работе этой секции принял активное участие заместитель министра спорта Ставропольского края В. Янушкин, который задал множество вопросов студентам.

Завершился День «Экологическим квестом». Его участниками стали школьники Ставрополя. Переходя от станции к станции, они продемонстрировали свои знания в области биологии, экологии, спортивной тематики.