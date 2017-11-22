Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Накануне Дня матери Ставропольский городской совет женщин отметил 25-летие. Среди активисток общественной организации – учителя, чиновники, медики, предприниматели, депутаты, библиотекари, бухгалтеры... Поздравил виновниц праздника мэр города Андрей Джатдоев, представители правительства края, городской и краевой Думы. Ставропольчанок благодарили за их неравнодушие, активную гражданскую позицию, отзывчивое сердце и широкую душу. В администрации краевого центра сообщили, в этот день памятные знаки «За большой вклад в социально-культурную сферу города» вручили самым активным членам общественной организации – Анджеле Быкодоровой и Валентине Муравьевой.