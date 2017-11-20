Автомобилисты во многих регионах России бьют тревогу по поводу резкого роста цен на бензин и дизельное топливо.

Фото: из архива газеты «СП»

Эту информацию подтверждают в Федеральной антимонопольной службе. При этом начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин сообщает, что повышение цен вызвали спекуляции на рынке, объективных причин для него нет. Накануне цены на бензин в стране достигли годовых максимумов: «Регуляр-92» подорожал на 0,46% – до 44,746 тысячи рублей за тонну, «Премиум-95» – на 0,23%, до 46,93 тысячи рублей. По словам Махонина, цены раздувают спекулянты, которые купили бензин у трейдеров и хотят продать его дороже. Он подчеркнул, что ФАС не видит предпосылок для роста розничных и оптовых цен на бензин.

А как у нас, в Ставропольском крае? По результатам наблюдения за потребительскими ценами на 24 автозаправочных станциях, расположенных на территории региона, в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем средняя потребительская цена бензина увеличилась на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,3%; на газовое моторное топливо она снизилась на 5,1%. По состоянию на 7 ноября этого года в Ставрополе средняя цена на бензин автомобильный сложилась 40,36 руб. за литр, в том числе цена на бензин марки АИ-92 составила 39,11 руб., марки АИ-95 и выше – 42,28 руб.; дизельное топливо – 38,07 рубля.

Среди городов – столиц регионов, входящих в СКФО, на 7 ноября текущего года самый дешевый бензин в Грозном – 36,28 за литр. За период с 30 октября по 5 ноября в 13 центрах субъектов РФ отмечен рост цен на бензин. По сравнению с другими центрами субъектов РФ более всего цены на него увеличились в Воронеже – на 0,5%, Екатеринбурге и Вологде – на 0,4%. Снижение цен на бензин отмечается в Майкопе и Ханты-Мансийске (на 0,1%).