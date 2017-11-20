Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

20 ноября около 22 часов 30 минут водитель автомобиля «ВАЗ-21121», двигаясь по автодороге «Кочубеевское — Балахоновское – Армавир», поворачивая, наехал на обочину и потерял контроль над движением. Он съехал с проезжей части, налетел на дерево, автомобиль опрокинулся, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

31-летний пассажир, житель села Кочубеевского, от травм скончался на месте происшествия – мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Водителю понадобилась медицинская помощь. 31-летний житель села Балахоновского водительских прав никогда не получал. Автомобиль, на котором было совершено ДТП, не был зарегистрирован, у него были и технические неисправности.