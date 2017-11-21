Внимание, розыск!

В Буденновском районе задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск.

В мае текущего года против 28-летнего гражданина и двух женщин было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Они взяли 40 тысяч рублей у потерпевшей за помощь в освобождении от уголовной ответственности ее сына.

Подозреваемый скрылся от следствия, после чего был объявлен в федеральный розыск. Но в момент прилета в аэропорт Минвод его задержали.

Производство по уголовному делу возобновлено, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.