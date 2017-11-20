В Ставрополе прошло первое занятие в рамках проекта для старшего поколения Банка России «Прививаем культуру финансовой грамотности».

Лекция носила название «Экономия для жизни» – слушателям рассказали, как правильно сберегать средства и каким образом можно получить дополнительный доход. Также интерес вызвала теме о правилах ведения своих расходов. Следующее занятие (всего их четыре) будет посвящено критериям выбора банка, теме кредитов и займов. Затем специалисты расскажут обучающимся об удобстве и практическом применении дистанционных сервисов, а также об азах безопасности.

По словам заместителя управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Дмитрия Мещерякова, программа разработана с учетом потребностей зрелых людей и их запросов в сфере финансов. В частности, специально для старшего поколения в образовательный курс был включен раздел о натуральных льготах, который поможет разобраться в сложностях системы социальной поддержки и научит, как сэкономить, получив бесплатные лекарства, путевку и т.д.

Как мы уже сообщали, Ставрополь стал пилотной площадкой для проекта. В общей сложности на 2017 – 2018 годы лекции пройдут в 25 российских городах.