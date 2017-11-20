В станице Незлобная Георгиевского района двое преступников решили выехать на угнанном автомобиле «ВАЗ-2107». Передвигаться открыто было опасно, поэтому их маршрут пролегал через лес. Пытаясь объехать деревья, злоумышленники повредили переднюю часть автомашины. Но это не помешало им продолжить движение через реку по мелководью. Автомобиль начал тонуть. Рисковать жизнью угонщики не стали и оставили тонущее авто. Спасателям удалось вытащить «вещдок» на берег, после чего он был передан сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».