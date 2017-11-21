Журналистам-телевизионщикам вроде бы грех жаловаться на обилие профессиональных праздников. В отличие, например, от нас, газетчиков.

У тех, кто «попал на ТВ» этих самых праздников целых три. И так каждый год. Помимо традиционного Дня печати, который отмечается 13 января, и в последние годы стал «праздником всех средств массовой информации», в том числе и электронных, есть еще и День радио 7 мая, который называется Днем работников радио, телевидения и связи. А кроме этого с 1996 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 ноября Всемирным днем телевидения. Дата совпала с первым Всемирным телевизионным форумом. Этот новый профессиональный праздник был учрежден с учетом все возрастающего влияния ТВ на умы людей и на ситуацию в мире. И всем государствам было рекомендовано отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами по самым актуальным темам современной жизни.

Хотя сам праздник стал отмечаться сравнительно недавно, стоит знать, что история телевидения началась примерно век назад. И начало этой истории положил американский инженер российского происхождения Владимир Зворыкин, который изобрел катодную трубку, ставшую основой первых телевизоров. В итоге еще в 30-х годах были начаты регулярные телепередачи. А дальше пошло-поехало... И теперь уже трудно представить нашу жизнь без телевизоров (которые нынче без катодных трубок и с плоскими экранами).

Как отмечают этот праздник современные работники телевидения? Позвонив коллегам в телекомпанию «Своё ТВ Ставропольский край», с удивлением узнал, что этот праздник для них стал прежде всего темой для серьезного разговора, который состоялся вчера в «живом эфире». Речь шла о судьбе телевидения и в нашем регионе, и во всей стране. По словам главного редактора телекомпании Владимиры Гармидер, у телевизионщиков уже назрела необходимость всерьез говорить о необходимости выживать в условиях жесткой конкуренции. Прежде всего со стороны Интернета. На откровенный разговор были приглашены коллеги и те самые конкуренты из числа представителей интернет-сообщества, печатных СМИ, а также преподаватели и студенты журфака СКФУ и, конечно, телезрители. Речь шла о самом насущном, например, о том, насколько объективнее профессиональный и беспристрастный взгляд на происходящие в регионе события от порой весьма любительских мнений и толкований. И о том, как важно поспевать за событиями, снимать всегда и везде, показывая происходящие события оперативно и без прикрас... В общем, разговор получился интересным. Хотя и не совсем праздничным.

А все-таки, возвращаясь к этой дате — 21 ноября, хочется поздравить наших коллег-телевизионщиков с профессиональным праздником. Живите долго! И не уставайте успевать!