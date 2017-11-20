За четверть века многое успеваешь забыть. Вот и я, как мне кажется, как и многие, пропустила великую дату в истории современной России: 25 лет приватизации.

Коллаж: Владимир Коваленко

Она началась 1 октября 1992 года. Тогда стартовал новый для страны этап экономического процесса. Назвали его приватизацией – передачей госимущества РФ в частную собственность. В нашу с вами то есть. Кстати, помните, ваучеры – приватизационные чеки – выдавали в серьезной организации, в Сбербанке. Прошло четверть века, ну и предъявите мне, пожалуйста, доставшийся вам «кусочек родины»! Стать полноценными собственниками мало у кого получилось. А ведь цель-то авторы приватизации провозгласили как создание класса частных собственников, чтобы гарантировать невозврат страны к коммунизму. От коммунизма мы точно избавились. Может, и зря. Да и с классом частных собственников что-то пошло не так.

Честно сказать, я не помню, где и как получала свой ваучер. А вот во многих городах и весях был ажиотаж: боялись, что всем не хватит. Например, в селе Александровском местная газета разъясняла: выдача ваучеров будет идти в шести отделениях Сбербанка, на обслуживание одного человека потребуется минут 20, поэтому в день чеки смогут получить около 40 человек. В каждом городе и райцентре были созданы комиссии по выдаче приватизационных чеков, в населенных пунктах за это отвечали администрации сельских советов. Все было организовано на государственном уровне, и россияне решили, что станут богаты. Нам пообещали. От имени государства, которое отдавало свое нам. Совершенно безвозмездно.

Вот и стояли в очередях. «С безобразия началась выдача приватизационных чеков в райцентре, считают те, кто их выдает, и те, кто получает» – так называлась статья в «Александровской жизни» нынешнего ее главного редактора, а тогда корреспондента Евгении Теряевой. В списках было напутано все: имена, фамилии, чаще всего – год и месяц рождения. У Г. Мальцева с улицы Щорса, например, год рождения вместо 1916 был записан как 1958. Люди ругали местные администрации, они отвечали за списки. Из-за этого и получилось, что в Александровском районе за месяц из 52 тысяч ваучеров выдали всего 5 тысяч.

Наконец все ваучеры получили. И все были счастливы. Ведь тогдашний председатель Госкомимущества РСФСР Анатолий Чубайс убеждал нас, что на один ваучер можно будет купить два автомобиля «Волга». Эту фразу многие россияне и нынче воспринимают как пример бессовестного обмана со стороны власти. И связывают его с двумя людьми. Уже названным А. Чубайсом и Егором Гайдаром, заместителем главы правительства по экономическим вопросам.

1 ваучер равнялся 10 тысячам деноминированных рублей. Стоимость всего государственного имущества Российской Федерации, подлежавшего приватизации, оценили в 140 миллиардов рублей. Она была условно поделена на общее число граждан страны. 1 ваучер – это доля каждого.

А что с этой долей было делать, многие россияне просто не понимали. Цена ваучеров падала с каждым месяцем и дошла до 3-4 тысяч рублей к середине 1993 года. Мы тогда не знали, что значение имеет не сам ваучер, а их количество. Говорят, что один из «уважаемых людей» краевого центра скупал их тоннами, нынче этот весьма богатый человек живет хорошо, хоть и находится в международном розыске. Впрочем, если бы и знали, то денег в начале 90-х у подавляющего большинства просто не было. Многие сдали свои ваучеры в рекламируемые тогда чековые инвестиционные фонды. Нам говорили: сами не можете – мы за вас будем ими управлять, а вам останется только прибыль получать. Инвестиционный фонд «Южный» на Ставрополье просто обманул многих наших земляков и… лопнул. Мне повезло больше: я сдала свой ваучер в другой фонд. И вот уже 25 лет ежегодно получаю письмо: мы ваш ваучер вложили и туда, и туда, но дивидендов нет. Самые умные вложили свои инвестчеки в акции «Газпрома» и в итоге выиграли.

Но многие просто меняли ваучер на еду, одежду и обувь. В Черкесске в те годы, рассказала коллега, приватизационный чек можно было обменять на вполне приличные сапоги. В начале приватизации в Ставрополе за ваучер давали мешок сахара или два мешка макарон. Позже – бутылку водки или пару килограммов гречки.

Результаты приватизации плачевны: государство получило в итоге 60 миллиардов долларов – смешную сумму. Но сохранить страну, стоявшую на грани экономического краха, удалось. О людях никто не думал. Основная часть населения страны в ней вообще никак не участвовала, приватизация прошла мимо большинства из нас. Честным не досталось ничего. И, конечно, осталась обида: все мы работали при социализме, строили заводы и фабрики, прокладывали дороги, учили детей, а когда предложили вернуться в капитализм и получить свою долю собственности обратно, то и остались не при делах. Вот почему большая часть населения России до сих пор воспринимает приватизацию 90-х как аморальную и преступную.