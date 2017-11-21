Фото: пресс-служба УФССП России по Ставропльскому краю

Судебные приставы провели в Ставрополе бесплатные юридические консультации, приуроченные к Всероссийскому Дню правовой помощи детям. 20 ноября подрастающее поколение, родители и законные представители несовершеннолетних получили квалифицированную помощь от работников УФССП. Консультационные пункты расположились также в детских домах и колледжах, где ребят просвещали по вопросам алиментных платежей, жилья, порядка общения с родителями после развода и розыска детей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ставропольскому краю.