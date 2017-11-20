Фото: архив администрации Александровского района

В селе Александровском прошло ежегодное районное мероприятие «Одеяло мира». В нынешнем году мероприятие проводилось в формате «Евровидения». Каждой команде необходимо было представить вокальный номер из культуры одной из народностей Земли. Отличилась команда средней школы № 16, которая представляла культуру езидов. Особенно яркой и запоминающейся стала индийская песня в исполнении учащихся средней школы № 12. В конце мероприятия из предоставленных тематических лоскутов было сшито единое «Одеяло мира», которое символически укрывает нашу планету, защищая беззащитных и нуждающихся от национальной вражды и зла.