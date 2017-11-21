Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Скоро на дорогах...

По прогнозам ставропольского гидрометцентра, в ближайшие дни в наш край придет настоящая зима со снегопадами и минусовыми температурами. В связи с этим по распоряжению главы Ставрополя специальная комиссия комитета городского хозяйства проверила готовность дорожных служб к работе в зимних условиях. На территории города планируется использовать 95 единиц снегоуборочной и специальной техники. Подготовлен запас противогололедного материала, определен перечень аварийно-опасных участков дорог. Составлены графики работы коммунальных и диспетчерских служб. Основная часть снегоуборочной техники оборудована системами ГЛОНАСС для оперативного реагирования на погодные условия.