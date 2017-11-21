Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Торжественные мероприятия и праздничные концерты прошли во всех учреждениях пенитенциарной системы Ставропольского края, сообщила пресс-служба ведомства. В ИК-5 Ставрополя и в ИК-7 Зеленокумска собрались ветераны. Они принимали поздравления и подарки, для них звучали песни и стихи. А в Пятигорске на площади у мемориала «Огонь вечной Славы» прошло торжественное собрание сотрудников и ветеранов Управления по конвоированию УФСИН России по Ставропольскому краю. Для ветеранов ИК-3 села Краснокумского сотрудники учреждения организовали туристическую поездку в Кабардино-Балкарию. Начальник УФСИН России по Ставропольскому краю генерал-майор внутренней службы Владислав Никишин поздравил собравшихся в краевом аппарате управления ветеранов с праздником, поблагодарил за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы края.