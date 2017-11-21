В Буденновске после капитального ремонта торжественно открыто здание отдела ЗАГС. Обновил он внешний вид благодаря средствам краевого бюджета. В прошлом году прошел капитальный ремонт внутренних помещений и оборудован современный архив, а в 2017 внимание уделили фасаду здания. Более того, за счет средств муниципалитета была благоустроена прилегающая территория.

Отметим, что отдел ЗАГС в Буденновске стал третьим проектом, реализованным за счет средств регионального бюджета. В апреле первых посетителей принял новый Дворец ЗАГСа в Невинномысске, в июле в Ставрополе прошло торжественное открытие «Беседки счастья». Как стало известно, до конца года распахнет свои двери обновленный отдел ЗАГСа по Арзгирскому району.