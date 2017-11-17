Фото: ДЮСШ «Трудовец» Золотой пьедестал Дианы Братковой Фото: ДЮСШ «Трудовец» Диана Браткова и ее тренер Светлана Соловых после победного выступления юной спортсменки

В столице Болгарии Софии прошло первенство мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В соревнованиях приняли участие более 900 сильнейших спортсменов планеты. Сборная России по итогам турнира завоевала первое общекомандное место. На счету наших спортсменов 30 медалей разного достоинства: в том числе 8 золотых. На втором месте команда Великобритании: 16 медалей (6 золотых). США с 11 медалями (4 «золота») – третьи.

Одну награду высшего достоинства принесла в золотую «копилку» России юная спортсменка из Невинномысска Диана Браткова, воспитанница ДЮСШ «Трудовец». Она выступала в возрастной категории 13-14 лет. Нашей землячке не было равных на акробатической дорожке.

Отметим, в финале мирового первенства, куда по ходу соревнований в Софии пробилась Диана, у нее был всего один шанс, один прыжок, в котором решалось все. И этот прыжок стал золотым! В чем огромная заслуга наставника чемпионки, тренера-преподавателя высшей категории ДЮСШ «Трудовец» Светланы Соловых. Под ее руководством Диана тренируется с 5 лет.

Несомненно, впереди у юной талантливой спортсменки – множество ярких побед!