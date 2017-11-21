Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

С 8 по 10 ноября на территории Ставропольского края прошла профилактическая операция «Автомобиль-свет»: наряды ДПС проверили эксплуатацию автотранспортных средств с неисправными световыми приборами. Проведение мероприятия вызвано тем, что в крае увеличилось число автоаварий из-за несоблюдения безопасной дистанции, а сопутствующим фактором стали неработающие задние огни. За три дня к ответственности за нарушение правил пользования внешними световыми приборами привлечено 777 автолюбителей. Еще в машинах у 278 водителей не были исправны световые приборы. В пяти машинах были установлены запрещенные ксеноновые фары. 15 автомобилей было задержано до устранения неполадок, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольского края.