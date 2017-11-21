Невинномысским городским судом взяточник осужден за коррупционные преступления к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 7 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный также лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Однако прокуратура Невинномысска обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного в доход федерального бюджета полученных в качестве взятки денежных средств в размере 114184 руб. Решением суда это требование удовлетворено в полном объеме, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.