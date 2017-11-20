19 ноября около 21 часа на 14-м километре автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» водитель «Ауди А6» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Вольво». С травмами в больницу доставлены водитель и трое пассажиров «Вольво». Находившийся за рулем «Ауди» автолюбитель с места происшествия скрылся, его пассажир госпитализирован. Личность водителя-беглеца устанавливается, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.