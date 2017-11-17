С 20 ноября в крае в рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» стартовала Неделя молодого предпринимателя. В ее работе принимают участие видные деятели региона, а также начинающие бизнесмены. Формат общения довольно разнообразный: впереди мастер-классы, бизнес-игры, обсуждения проблем начинающих предпринимателей.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

О важном в сфере бизнеса будут говорить на двух образовательных площадках. 20 ноября в Невинномысске Неделя началась с бизнес-конференции, посвященной проблемам молодёжного предпринимательства. А в краевом центре мероприятия начнутся 21 ноября. На открытие ждут заместителя председателя Правительства Ставропольского края И.Кувалдину, заместитель министра образования и молодёжной политики СК Д. Донецкого, руководителя программ бизнес-инкубатора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» А. Крицына. Модератором конференции выступит директор партнёрства «Управленческий консалтинг» Б. Жогин.

На бизнес-конференции студенчество высших и средних профессиональных учебных заведений Невинномысска и Ставрополя ожидают мастер-классы, объединённые общей темой «История успеха». Они будут тематическими по направлениям организации туристического бизнеса, предпринимательства в сфере образования и консалтинга, услуг и производства. Также 22 ноября пройдёт игра «Бизнес в решении социальных проблем». 23 и 24 ноября – две форсайт-игры: «Как будет выглядеть «мужское», «женское», «молодёжное» предпринимательство к 2010 году» и «Перспективы развития молодёжного предпринимательства в Ставропольском крае до 2050 года».

Завершится Неделя 27 ноября. Её участники просмотрят и обсудят пять информационных видеороликов о молодых бизнесменах, уже добившихся успеха на выбранном поприще.