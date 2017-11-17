В Невинномысске молодой человек сумел войти в доверие к 78-летней пенсионерке. Слово за слово, аферист выманил у доверчивой старушки 195 тысяч рублей. Мужчина обещал вернуть эти деньги, да еще и с процентами. В знак серьезности своих намерений он даже дал бабушке несколько купюр в иностранной валюте. При ближайшем рассмотрении деньги оказались бумажками «банка приколов».

Сотрудники угрозыска установили личность «приколиста» и задержали его. Как выяснилось, за гражданином тянется «шлейф» из преступлений, подобных вышеописанному.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД Россиии по Невинномысску, по фактам мошенничеств, совершенных в крупном размере, возбуждены уголовные дела. Максимальная мера наказания, грозящая аферисту – лишение свободы на срок до шести лет.