Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района В Год экологии в детском саду №12 «Березка» села Кочубеевское зародилась новая традиция

Интересная традиция зародилась в Год экологии в детском саду №12 «Березка» села Кочубеевского. Воспитанники подготовительных групп на память о своем пребывании в садике высаживают по деревцу. Хотя «выпускной» у малышей еще не скоро, посадкой вечнозеленых туй занялись сейчас. Ведь ноябрь – лучшее время для укоренения саженцев. Первыми при помощи воспитателей приняли участие в необычной акции дети из групп «Умнички», «Буратино» и «Почемучки». Стоит отметить, что, хотя детская «Березка» сдана менее трех лет назад, территория садика уже сейчас хорошо озеленена. Здесь много кустарников, фруктовых деревьев и клумб с цветами.