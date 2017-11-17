В Ессентуках прошел третий открытый лично-командный турнир по самбо среди казачьих клубов Ставропольского края.

В турнире участвовали 12 команд казачьих спортивных и патриотических клубов края.

Почетный титул сильнейших и кубок атамана Ессентукского городского казачьего общества достался спортивной школе «Старт» Кисловодска, вторыми стали спортсмены из ессентукского казачьего клуба «Сотник», замкнул тройку финалистов спортклуб «Единство» из Кисловодска. Лучшие борцы показавшие лучшие личные результаты награждены казачьей атрибутикой.