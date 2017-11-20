В Буденновске развитие хлопководства обсудили представители краевого правительства. В числе участников совещания: зампред правительства края Эркинбек Алимов, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, главы Буденновского, Левокумского и Нефтекумского районов, представители науки, агрономы из Узбекистана.

«Белое золото», прозвучало на совещании, завозят в Россию из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Поэтому много внимания в госпрограмме импортозамещения уделено текстильной промышленности. Хлопчатник — стратегически важная культура. Ее производство пытаются возродить на Юге страны. В том числе и на Ставрополье, где существуют подходящие природно-климатические условия. За последние 15 лет ставропольские и астраханские ученые-хлопководы разработали скороспелые и средневолокнистые сорта. Выведены и внесены с госреестр 6 сортов растения и накоплен опыт по их возделыванию. До 120 тысяч гектаров собираются расширить площадь выращивания хлопчатника в крае. Сегодня это всего 50 га.

Министр поручил главам восточных регионов по весне максимально внедрить в севооборот эту культуру, сообщили в пресс-службе минсельхоза СК.