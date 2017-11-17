Ставрополь занял первое место в рейтинге международной активности среди крупных городов. Эта новость пришла из Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (штаб-квартира в Казани), где составили рейтинг городов, которые наиболее активно работают в направлении развития международных отношений и повышения имиджа. Ставропольская делегация получила официальное приглашение на церемонию награждения победителей, которая пройдет в первых числах декабря в рамках заседания Всемирного совета ОГМВ в китайском городе Ханчжоу.