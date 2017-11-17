Фото Виктории Триско

В ряде стран наблюдается неблагополучная эпидемическая ситуация. Так, например, в Синегале, в Буркина-Фасо выявлена вспышка лихорадки, в Нигерии зарегистрированы случаи заболевания желтой лихорадкой, в Сомали и Йемене – холерой, на Мадагаскаре – чумой... В связи с этим в двух аэропортах края (Минеральных Вод и Ставрополя) проводится санитарно-карантинный контроль за прибывшими из этих территорий. В управлении Роспотребнадзора рассказали, что используется современная медицинская техника – дистанционные тепловизоры, позволяющие на расстоянии в движущемся потоке выявлять больных людей.