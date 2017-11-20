Владимир Трухачев

Указом В. Путина ректор Ставропольского ГАУ, академик РАН В. Трухачёв утвержден в составе Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и его президиума. Этот совет является консультативным органом, созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере науки, технологий и образования, обеспечения его взаимодействия с научными организациями и образовательными учреждениями, деятелями науки и образования, выработки предложений по актуальным вопросам государственной научно-технической и инновационной политики, государственной политики в области образования.