Фото пресс-службы губернатора СК

Глава Ставрополья Владимир Владимиров обсудил в Москве с Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой развитие отрасли в крае. В частности, заявил о необходимости обновить материально-техническую базу медучреждений.

Многое было сделано и в 2017 году: отремонтированы 28 учреждений здравоохранения за счет регионального бюджета, скоро будет сдана в эксплуатацию новая поликлиника в краевой столице. Кроме того, дополнительный доход региона позволил запланировать ремонт еще 44 поликлиник и больниц в 2017- 2018 годах , сообщили в пресс-службе губернатора СК.