Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

19 ноября около 3 часов ночи водитель автомобиля «Лада 211440» потерял контроль над машиной и врезался в дерево на 7-м километре автодороги «Орловка – Виноградный – Доброжеланный» (территория Буденновского района). С травмами житель села Орловка доставлен в больницу. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозят лишение прав сроком до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.