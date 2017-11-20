Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

С 19 ноября в нашей стране проходит широкомасштабная социальная кампания «Пристегнись, Россия!», старт которой на Ставрополье дал главный государственный автоинспектор Ставропольского края Алексей Сафонов. В рамках социальной кампании будут проведены конкурсы, акции, и другие мероприятия, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. А участие в них примут известные и популярные жители региона, спортсмены, артисты, политические и культурные деятели, активисты, волонтеры, студенты, учащиеся и слушатели автошкол.