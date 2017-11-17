19 ноября баскетболисты сразились в четвертом туре VI-го Чемпионата Ставропольского края среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на Кубок Губернатора Ставропольского края.

Первая игра в зоне «Ставрополь» запомнилась победой команды «Теплосеть» над «Крайбольницей» со счетом 62:40. «Фениксы» из Ставрополя уступили михайловским «Вепрям» со счетом 67: 49. А в третьей игре «Молочного комбината «Ставропольский» и команды «Союз» из Ипатово лидером стали «Молочники». Они оставили соперников далеко позади со счётом 92:63. Гендиректор команды Сергей Анисимов совершил трехочковый бросок со сверхдальнего расстояния. Команды СтГАУ и «Русь» (Михайловск) сыграют позже. Аграрии участвуют в студенческой лиге АСБ.

В дивизионе «КМВ» четвёртый тур состоится 26 ноября 2017г. Пятый тур Чемпионата в зоне «Ставрополь» состоится 26 ноября 2017 года.