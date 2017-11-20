Фото: архив администрации Александровского района

В Александровском районе состоялся конкурс «Волонтером быть модно!», организованный Центром по работе с молодежью «Юность», сообщили в администрации района. Цель конкурса – стимулирование развития волонтерского движения района как идею социального служения, которая приобретает массовый характер. По итогам конкурса самым ярким и креативным оказался волонтерский отряд «МЫ» средней школы № 11. Второе место — у отряда «Флагман» средней школы № 1имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева, третьими стали челны отряда «Добровольцы» средней школы № 5. В заключении прошло посвящение в волонтеры, где были вручены волонтерские книжки.