Фото: пресс-служба краевого следственного управления СКР

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В преддверии праздника в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, сообщили в пресс-службе ведомства, организована социально-информационная акция «Всем мамам – поклон!». Одним из первых к акции присоединился коллектив следственного отдела по Георгиевску. Он поздравил многодетную мать семьи Шатовых, воспитывающую 6 детей, пять из которых — приемные. Гости принесли детям фрукты и сладости, а родителям передали собранные коллективом следственного отдела средства.