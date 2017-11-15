Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Детский сад

С начала учебного года специалисты краевого управления Роспотребнадзора посетили 29 школ и 108 детских садов и проверили, как там организовано питание. В результате составлено свыше ста протоколов об административных правонарушениях с общей суммой штрафов более 350 тысяч рублей. В целом мониторинг питания учащихся за последние три года подтверждает стабильность его качества, замечают в ведомстве. Средняя калорийность школьных завтраков составляет 595,3 ккал., обедов – 795,3 ккал. Охват горячим питанием составил 90,8 процента детей.