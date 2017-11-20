Фото: Николай БЛИЗНЮК Cтроительством спортплощадки руководили Дмитрий и Александр Пан Фото: Николай БЛИЗНЮК Заслуженный мастер спорта Екатерина Завьялова высоко оценила качество покрытия площадки Фото: Николай БЛИЗНЮК Первый футбольный матч на новой площадке

В минувшую субботу в кисловодском МБОУ «Лицей № 8» торжественно открыли новую спортивную многофункциональную площадку, построенную в рамках социального проекта «Газпром — детям».

Главная особенность новой спортплощадки – монолитное покрытие из резиновой крошки, которое не боится ни жары, ни холода и не поддерживает горение, поэтому пожар исключен.

В открытии нового спортивного объекта приняла участие заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в беге на 800 метров Екатерина Завьялова.

– На беговой дорожке «Олимпийского комплекса» на горе Малое седло, где я тренируюсь, такое же покрытие, – отметила она. – Для связок и мышц это очень комфортно.

Екатерина уже 12 лет приезжает в Кисловодск на сборы. По ее мнению, за последние годы условия для занятий спортом в городе-курорте значительно улучшились, а комплекс на горе Малое Седло едва ли не лучший в стране.

Затем на новой спортплощадке танцевали и пели творческие коллективы города-курорта, а воспитанники секции рукопашного боя провели показательные спарринг-бои. Венчал же праздник футбольный матч лицеистов.