Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Для проверки соблюдения правил безопасного использования газового оборудования в Ессентуках и Предгорном районе в рамках пожарно-профилактической операции «Отопительный сезон» сотрудниками надзорной деятельности и газовой службы проводятся профилактические рейды. Жителям рассказывают о причинах неисправности газовых приборов, правилах использования газового оборудования и о последствиях невыполнения предписаний. Основной упор делается на обитателей многоквартирных домов. Им напоминают алгоритм действий при утечке газа и призывают к сознательному использовании внутридомового газового оборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.