В необычном формате полевого выезда прошел в Кочубеевском районе традиционный молодежный фестиваль «Казачья карусель». Сначала девушки-казачки представили зрителям вышивки, вязание, рукодельные иконы, куклы-обереги иконы. А затем гостей в походном бивуаке попотчевали блюдами казачьей кухни.
Как рассказали в администрации Кочубеевского района, основной частью фестиваля стала многоэтапная военизированная эстафета. Кроме того юноши-казачата продемонстрировали умелое владение арапником.
Завершился фестиваль вручением грамот и подарков всем его участникам.