Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района Перед началом молодежного фестиваля «Казачья карусель» был отсужен молебен на начало доброго дела Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района Один из этапов военизированной эстафеты включал в себя стрельбу из пневматической винтовки Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района Активное участие в фестивале приняли девушки-казачки

В необычном формате полевого выезда прошел в Кочубеевском районе традиционный молодежный фестиваль «Казачья карусель». Сначала девушки-казачки представили зрителям вышивки, вязание, рукодельные иконы, куклы-обереги иконы. А затем гостей в походном бивуаке попотчевали блюдами казачьей кухни.

Как рассказали в администрации Кочубеевского района, основной частью фестиваля стала многоэтапная военизированная эстафета. Кроме того юноши-казачата продемонстрировали умелое владение арапником.

Завершился фестиваль вручением грамот и подарков всем его участникам.