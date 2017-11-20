Фото: пресс-служба Минераловодской таможни

В ходе проведения таможенного оформления и таможенного контроля международного авиарейса «Стамбул – Минеральные Воды» таможенники нашли нарушения, связанные с недекларированием провозимых товаров.

В первом случае у одной из прилетевших пассажирок, индивидуального предпринимателя из Нефтекумска, нашли и товарную партию под видом личных вещей. В багаже у женщины были обнаружены новые вещи - 79 женских платьев, кофт, юбок и пальто весом более 45 килограммов. Она утверждала, что это подарки для всей семьи, рассказали в пресс-службе Минераловодской таможни. На том же авиарейсе была пресечена ещё одна попытка незаконного провоза на Ставрополье 62 единиц женской одежды. Нарушительницей оказалась жительница Благодарного. Тоже везла для себя и родственников более 37 килограммов одежды, ее женщина купила в турецких магазинах и не знала, что нужно письменно декларировать. Свою вину нарушительница признала. За незаконный провоз товара в отношении пассажирок возбуждены дела об административном правонарушении за недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров, предусматривающей наложение административного штрафа, либо конфискацию предметов административного правонарушения. Пока весь товар изъят и находится в камере хранения вещественных доказательств Минераловодского таможенного поста.