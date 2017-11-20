Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В исправительной колонии № 7 прошло межведомственное совещание под председательством заместителя начальника УФСИН России по Ставропольскому краю подполковника Армена Егияна, сообщила пресс-служба ведомства. В нем приняли участие руководители районных и муниципальных образований региона, представители краевой Торгово-промышленной палаты, индивидуальные предприниматели. Была представлена актуальная информация об основных возможностях производственного сектора исправительных учреждений, взаимодействия с государственными, муниципальными и коммерческими организациями, в том числе на условиях заключенных соглашений с правительством края и региональной Торгово-промышленной палатой.