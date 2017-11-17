Фото: Николай БЛИЗНЮК В каждой группе лагеря – студенты разных вузов и ссузов Фото: Николай БЛИЗНЮК Директор образовательных программ лагеря – студентка СКФУ Елена Ливенская Фото: Николай БЛИЗНЮК Кураторы групп «зажигают» молодежь Фото: Николай БЛИЗНЮК Николай Головин прошел путь от рядового участника до исполнительного директора лагеря «Лидеры Ставрополья. XXI век» Фото: Николай БЛИЗНЮК Арт-директор лагеря Владимир Авакян организует досуг студентов Фото: Николай БЛИЗНЮК Такая активность помогает снять напряжение после учебы

В Кисловодске, на базе оздоровительного лагеря «Сосновый бор», прошел XIV Ставропольский краевой лагерь студенческого актива «Лидеры Ставрополья. XXI век». Для участия в его мероприятиях в город солнца и нарзана приехали сто самых инициативных студентов из всех вузов и ссузов Ставропольского края.

Лагерь студенческого актива проводится в крае с 2002 года. Его учредило министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, а непосредственно организуют работу «Центр молодежных проектов», краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи» и «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» в Ставропольском крае.

За минувшие полтора десятка лет лагерь «Лидеры Ставрополья. XXI век» стал одним из самых значимых событий в молодежной среде региона. За это время многие его участники ярко проявили себя в самых разных областях общественно-политической и социальной деятельности, стали признанными лидерами молодежи.

За примерами далеко ходить не надо. В 2009-м году студент Николай Головин был рядовым участником лагеря. В 2010, 2011 и 2012-м годах он уже работал куратором групп студенческого актива, а в нынешнем назначен исполнительным директором «Лидеров Ставрополья».

– Цель лагеря – сформировать команду молодежи, которая в ближайшие годы будет реализовывать проекты в сфере молодежной политики, которых в Ставропольском крае очень много, – рассказывал Николай Головин корреспонденту «СП». – Другое направление – волонтерство. В мае будущего года в Ставрополе пройдет гала-концерт «Студенческой весны». Там будут задействованы около 500 волонтеров. Наша задача – «прокачать» ребят, научить их работать с волонтерами. Третье направление нашей работы в лагере – подготовка студенческих наставников. В вузах у каждой группы есть наставник из преподавателей или администрации. Мы же хотим развить систему тьютерства (студенческого наставничества). Как показывает опыт, студент-наставник мобильнее и легче находит контакт с ребятами. Есть в программе лагеря и ивента – тренинги, творческие мероприятия, помогающие участникам получить навыки организации молодежных мероприятий.

Объяснил Николай Головин и почему выбор организаторов лагеря «Лидеры Ставрополья. XXI век» раз за разом падает на кисловодский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»:

– Здесь профессиональное, лояльное руководство. Оно идет навстречу всем нашим идеям. Также здесь очень удобная инфраструктура: есть крытый клуб, где можно заниматься в непогоду, открытая сцена, удобные беседки, отличная спортивная площадка.

Общее руководство учебой, тренингами, мастер-классами в нынешнем лагере «Лидеры Ставрополья. XXI век» осуществляла директор образовательных программ – студентка Северо-Кавказского федерального университета Елена Ливенская:

– Программа этого лагеря максимально приближена к практике. Мы хотим, чтобы он стал отправной точкой, где бы ребята определились, как им работать в дальнейшем. Как «вытаскивать» и передавать другим студентам все самое эффективное и полезное.

Не менее важная задача стояла и перед арт-директором лагеря – студентом Ставропольского государственного аграрного университета Владимиром Авакяном. Каждый день он организовывал получасовую «дневную активность», которая помогала снять напряжение после насыщенных образовательных мероприятий. А по вечерам – интеллектуально-развлекательные игры, танцы, обмен «бланками знакомств» и другие «крутые» действа, которые «зажигали» молодежь. А попросту – помогали сделать пребывание в лагере «Сосновый бор» приятным и веселым.