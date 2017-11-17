В каждой группе лагеря – студенты разных вузов и ссузов
В каждой группе лагеря – студенты разных вузов и ссузов
Фото: Николай БЛИЗНЮК
Директор образовательных программ лагеря – студентка СКФУ Елена Ливенская
Директор образовательных программ лагеря – студентка СКФУ Елена Ливенская
Фото: Николай БЛИЗНЮК
Кураторы групп «зажигают» молодежь
Кураторы групп «зажигают» молодежь
Фото: Николай БЛИЗНЮК
Николай Головин прошел путь от рядового участника до исполнительного директора лагеря «Лидеры Ставрополья. XXI век»
Николай Головин прошел путь от рядового участника до исполнительного директора лагеря «Лидеры Ставрополья. XXI век»
Фото: Николай БЛИЗНЮК
Арт-директор лагеря Владимир Авакян организует досуг студентов
Арт-директор лагеря Владимир Авакян организует досуг студентов
Фото: Николай БЛИЗНЮК
Такая активность помогает снять напряжение после учебы
Такая активность помогает снять напряжение после учебы
Фото: Николай БЛИЗНЮК

В Кисловодске, на базе оздоровительного лагеря «Сосновый бор», прошел XIV Ставропольский краевой лагерь студенческого актива «Лидеры Ставрополья. XXI век». Для участия в его мероприятиях в город солнца и нарзана приехали сто самых инициативных студентов из всех вузов и ссузов Ставропольского края.

Лагерь студенческого актива проводится в крае с 2002 года. Его учредило министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, а непосредственно организуют работу «Центр молодежных проектов», краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи» и «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» в Ставропольском крае.

За минувшие полтора десятка лет лагерь «Лидеры Ставрополья. XXI век» стал одним из самых значимых событий в молодежной среде региона. За это время многие его участники ярко проявили себя в самых разных областях общественно-политической и социальной деятельности, стали признанными лидерами молодежи.

За примерами далеко ходить не надо. В 2009-м году студент Николай Головин был рядовым участником лагеря. В 2010, 2011 и 2012-м годах он уже работал куратором групп студенческого актива, а в нынешнем назначен исполнительным директором «Лидеров Ставрополья».

– Цель лагеря – сформировать команду молодежи, которая в ближайшие годы будет реализовывать проекты в сфере молодежной политики, которых в Ставропольском крае очень много, – рассказывал Николай Головин корреспонденту «СП». – Другое направление – волонтерство. В мае будущего года в Ставрополе пройдет гала-концерт «Студенческой весны». Там будут задействованы около 500 волонтеров. Наша задача – «прокачать» ребят, научить их работать с волонтерами. Третье направление нашей работы в лагере – подготовка студенческих наставников. В вузах у каждой группы есть наставник из преподавателей или администрации. Мы же хотим развить систему тьютерства (студенческого наставничества). Как показывает опыт, студент-наставник мобильнее и легче находит контакт с ребятами. Есть в программе лагеря и ивента – тренинги, творческие мероприятия, помогающие участникам получить навыки организации молодежных мероприятий.

Объяснил Николай Головин и почему выбор организаторов лагеря «Лидеры Ставрополья. XXI век» раз за разом падает на кисловодский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»:

– Здесь профессиональное, лояльное руководство. Оно идет навстречу всем нашим идеям. Также здесь очень удобная инфраструктура: есть крытый клуб, где можно заниматься в непогоду, открытая сцена, удобные беседки, отличная спортивная площадка.

Общее руководство учебой, тренингами, мастер-классами в нынешнем лагере «Лидеры Ставрополья. XXI век» осуществляла директор образовательных программ – студентка Северо-Кавказского федерального университета Елена Ливенская:

– Программа этого лагеря максимально приближена к практике. Мы хотим, чтобы он стал отправной точкой, где бы ребята определились, как им работать в дальнейшем. Как «вытаскивать» и передавать другим студентам все самое эффективное и полезное.

Не менее важная задача стояла и перед арт-директором лагеря – студентом Ставропольского государственного аграрного университета Владимиром Авакяном. Каждый день он организовывал получасовую «дневную активность», которая помогала снять напряжение после насыщенных образовательных мероприятий. А по вечерам – интеллектуально-развлекательные игры, танцы, обмен «бланками знакомств» и другие «крутые» действа, которые «зажигали» молодежь. А попросту – помогали сделать пребывание в лагере «Сосновый бор» приятным и веселым.