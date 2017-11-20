Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Представители комитета труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя посетили участника Великой Отечественной войны Петра Алексеевича Пашинцева в день его 90-летия.

Он родился в 1927 году в городе Кашире, Московской области. С 1943 года служил рядовым в 278-м авиационном полку, в составе ремонтных выездных бригад обслуживал боевые самолеты на территории Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии. Награжден медалью «За боевые заслуги». Позже, окончив авиационное училище, работал преподавателем. В 1983 году уволился из армии в запас в звании полковника и продолжил преподавательскую деятельность. С 2015 года живет в Ставрополе.