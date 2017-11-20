Фото пресс-службы губернатора СК Светлана Адаменко

В Ставрополе 22 ноября с участием уполномоченного по правам ребенка в СК Светланой Адаменко пройдет заседание Детского общественного совета. К обсуждению заявленных вопросов также присоединятся представители регионального министерства образования и молодежной политики, краевого Союз молодежи, лидеры ученического самоуправления. Повестка заседания обширная. Дети и взрослые будут говорить о выборах Президента России, о том, как будет развиваться движение школьников, о столетии революции, подведут итоги участия во Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

Напомним, Совет был создан для развития детского самоуправления, продвижения и реализации механизмов участия подрастающего поколения в процессах принятия решений, затрагивающих интересы ребенка на региональном уровне, формирования активной гражданской позиции, повышения правовой грамотности и культуры детей Ставропольского края.