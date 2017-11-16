Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Пресечено более четырехсот административных правонарушений, более 260 граждан привлечены к ответственности за нарушение общественного порядка и безопасности. Полицейские установили местонахождение двух подозреваемых в совершении преступлений, скрывшихся от органов предварительного следствия. Зарегистрировано 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 16 из них раскрыто сотрудниками полиции. Раскрыты и 9 преступлений, связанных с хищением чужого имущества, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.