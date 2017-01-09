Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Жителям Ставрополя предлагают стать настоящими волшебниками, приняв участие в благотворительной новогодней акции «Мечты сбываются!».

Комитет труда и социальной защиты населения администрации предлагает вместе собрать подарки для детей, нуждающихся в помощи. Это могут быть сладости, игрушки, маскарадные костюмы, елочные украшения, новогодние хлопушки, то есть то, что нужно для радостной и незабываемой встречи Нового года.

Передать подарки тем, кто очень ждет волшебного праздника, можно до 20 декабря в города ул. Ленина, 415 Б, кабинет № 102, контактный телефон: 56-09-87.