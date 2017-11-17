Фото: из архива газеты «СП»

Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Лиманской врачебной амбулатории Ипатовского района, по совместительству являющейся заведующей врачебной амбулатории села. Женщина подозревается в халатности.

Утром 27 апреля она пришла по вызову домой к мужчине, который жаловался на плохое самочувствие и повышенное артериальное давление. Врач не выявила у больного гипертоническую болезнь и не госпитализировала его. На следующий день мужчина сам добрался до больницы и был госпитализирован в лечебное учреждение. Через несколько дней он скончался. Эксперты считают, что он умер от ишемического инсульта ствола мозга, как осложнения гипертонической болезни, своевременно не диагностированного врачом, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.