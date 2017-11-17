Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В воскресенье, 19 ноября краевая библиотека для молодежи снова приглашает всех на книжный фримаркет. Эта бесплатная книжная ярмарка сопровождается массой интересных событий и творческих площадок.

В 11.00 для любителей порассуждать и поделиться мнениями – философский клуб «Автор», ведущий – поэт Амиран Адамия. Разговор пойдет о том, что такое аналитическое и критическое мышление, что оно нам дает, как изменяет наш мир.

В 14.00 – очередная открытая лекция «У поэтической карты России ХХ века». Профессор СКФУ Л. Бронская раскроет одно из самых тихих имен в поэзии ХХ века: Ксения Некрасова – уникальное явление в русской лирике, не вмещающееся ни в какие рамки и не укладывающееся в литературные термины.

В 16-00 состоится знакомство читателей с экзистенциальной притчей «Дверь».

Как всегда фримаркет работает с 11 до 17, так что можно приносить свои книжки для обмена на другие в любое удобное для вас время. В перерывах между основными площадками можно смотреть фильмы, обсуждать книги и творчество.