Надеюсь, никто не забыл, что нынешний год – год столетия «Ставропольскoй правды». И, отмечая этот по-настоящему весомый юбилей, мы обещали читателю, что наша газета будет стараться быть для него, читателя, нужнее и интереснее.

И вот еще один шаг к исполнению обещаний. В сегодняшнем номере стартует проект «Здоровая среда», созданный в результате нашей доброй дружбы с Союзом журналистов России и посвященный сохранению одной из самых важных для человека радостей – крепкого здоровья.

Да мало ли нынче изданий, пишущих о здоровье, медицине и прочих составляющих комфортного существования, скажете вы. И это верно. Пишут обо всем и всюду, вплоть до макулатуры, раскидываемой по почтовым ящикам. Но наш проект особенный. Возможности журналистской профессии позволяют помочь людям, столкнувшимся с проблемами здравоохранения, причем не только советом, консультацией, гласностью, но и прямым авторитетным обращением в организации, способные разрешить конфликт. Впрочем, более подробно об этом сказано авторами «Здоровой среды» на седьмой странице нашей газеты.

Проект общероссийский, «Ставропoльская правда» – единственный в крае его участник. Надеемся, что начатое дело будет иметь важное и полезное продолжение. Во всяком случае, мы постараемся, чтобы было именно так.