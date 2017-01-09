Фото: Татьяна ЧЕРНОВА

Ставрополь готовится отметить Новый год и Рождество. Подготовка к самым долгожданным праздникам идет полным ходом. В пресс-службе администрации города рассказали, что официальную церемонию открытия всех городских мероприятий планируется провести на площади Ленина 15 декабря. Сейчас же все учреждения культуры готовят новые представления и шоу-программы.

Конечно, в эти дни преобразятся улицы города. В необычную иллюминацию оденется каскад фонтанов пешеходной аллеи на Александровской площади. Впервые в Ставрополе в предновогоднюю неделю и дни школьных каникул здесь организуют зимний кинотеатр, в репертуаре которого будут новогодние мультипликационные и художественные фильмы.

19 декабря в «Метрополь-хол» впервые состоится новогодний молодежный карнавал с подведением итогов городского конкурса «Лучшее профессиональное учебное заведение». Пройдет также конкурс на лучшее новогоднее оформление двора. Во дворах-победителях будут устроены новогодние представление в дни школьных каникул. А 23 декабря на главной площади краевого центра развернется «Новогодний базар».