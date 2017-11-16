20 ноября – Всемирный день ребенка. С этой датой маленьких жителей Ставропольского края поздравила уполномоченный по правам ребенка в СК Светлана Адаменко. В ее письме-обращении говорится: «...Дети всегда были самой уязвимой и незащищенной категорией граждан. А в современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным». К этой дате приурочен и Всероссийский день правовой помощи детям. Консультационные пункты в крае развернутся на базе органов государственной власти, социальных, образовательных учреждений, центров бесплатной юридической помощи. Свои пояснения по интересующим вопросам дадут адвокаты, нотариусы, судебные приставы, специалисты органов опеки и попечительства. Подробнее о площадках, где будут принимать специалисты, можно узнать на официальном сайте ГУ Минюста РФ по СК.