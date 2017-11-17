Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района Слет волонтеров в Кочубеевском районе посвятили Году экологии

В парке села Кочубеевского прошел районный слёт волонтёров, посвященный Году экологии в России. Инициатор мероприятия – Центр молодёжной поддержки «Пегас».

В двух этапах слета приняли участие более ста молодых людей из семи волонтерских объединений района. Сначала, в ходе экологического квеста, команды прошли 13 станций, на которых собрали ключ для прохождения второго этапа. Он заключался в изготовлении кормушек для птиц.

Как сообщили в администрации Кочубеевского района, акция также дала возможность ее участникам рассказать об используемых методах природоохранной деятельности. А еще слет помог формированию у молодежи командообразующих навыков, дал опыт совместной работы в большом к коллективе, объединенном одной целью.